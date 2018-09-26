سلامة: "انتهاكات " لمسلحين مؤيدين لحكومة الوفاق وحفتر

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر ، خلال إحاطة قدمها، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي (قوات خليفة حفتر) تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

ودعا إلى "التصدي لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب يجب معاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وفرض العقوبات وتقديم الجناة إلى المحاكم الوطنية أو الجنائية الدولية".

وتشهد طرابلس، منذ 26 أغسطس الماضي، اشتباكات متقطعة بين مليشيات تدعي أنها محسوبة على حكومة الوفاق، وأخرى مناهضة لها، وطرف ثالث ، وتتقاتل هذه الأطراف لبسط نفوذها على طرابلس، التي تعد مركزا لحكم البلاد.

وقال سلامة إن عدد ضحايا اشتباكات طرابلس بلغ "120 قتيلًا و400 جريح و5 آلاف نازح وعمليات خطف ونهب".