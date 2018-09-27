Responsive image

13º

27
سبتمبر

الخميس

26º

27
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • الشرطة العراقية تقتل 18 مسلحًا من تنظيم الدولة بكركوك
     منذ 43 دقيقة
  • أردوغان: شراكتنا مع واشنطن ستجتاز فترة الاضطراب
     منذ حوالى ساعة
  • تجديد حبس 6 معتقلين بخلية ”كنيسة مسطرد” 15 يومًا
     منذ حوالى ساعة
  • تأجيل محاكمة 215 مواطنًا بقضية "كتائب حلوان" لـ 24 أكتوبر
     منذ حوالى ساعة
  • مراسل شهاب: توغل 4 جرافات عسكرية "اسرائيلية" من بوابة زيكيم الغربية باتجاه الشرق، شمالي بيت لاهيا شمال قطاع غزة وتجري اعمال اعمال تجريف قرب السياج الفاصل
     منذ 5 ساعة
  • أمن السلطة الفلسطينية يعتقل 67 شخصًا من كوادر "حماس" بالضفة الغربية
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:12 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"العبادي" يستبق جلسة البرلمان ويأمر بإقالة قائد عمليات البصرة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 248
"العبادي" يستبق جلسة البرلمان ويأمر بإقالة قائد عمليات البصرة

أمر  رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس 27 سبتمبر ، بإقالة الفريق الركن جميل كامل الشمري من مهام قيادة عمليات البصرة، بعد مطالبات كثيرة بإقالته لاتهامه بإعطاء أوامر ضرب المتظاهرين، قبيل ساعات من جلسة برلمان مرتقبة من المقرر أن تناقش ملف محافظة البصرة.

وصدر بيان عن مكتب العبادي جاء فيه: "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة، ويُكلف بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، قد أعلنت في 8 سبتمبر  الحالي، عن قرار يقضي باستبدال قائد عمليات البصرة الفريق الركن "جميل الشمري" بالفريق الركن "رشيد فليح"، واتُهم "الشمري" بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء محاولته إخماد احتجاجات البصرة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers