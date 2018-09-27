"العبادي" يستبق جلسة البرلمان ويأمر بإقالة قائد عمليات البصرة

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس 27 سبتمبر ، بإقالة الفريق الركن جميل كامل الشمري من مهام قيادة عمليات البصرة، بعد مطالبات كثيرة بإقالته لاتهامه بإعطاء أوامر ضرب المتظاهرين، قبيل ساعات من جلسة برلمان مرتقبة من المقرر أن تناقش ملف محافظة البصرة.

وصدر بيان عن مكتب العبادي جاء فيه: "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة، ويُكلف بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، قد أعلنت في 8 سبتمبر الحالي، عن قرار يقضي باستبدال قائد عمليات البصرة الفريق الركن "جميل الشمري" بالفريق الركن "رشيد فليح"، واتُهم "الشمري" بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء محاولته إخماد احتجاجات البصرة.