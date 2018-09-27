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"عباس كامل" يعتذر لـ"تركي آل الشيخ" ويتعهد بعدم السماح بإهانته

منذ 12 دقيقة
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"عباس كامل" يعتذر لـ"تركي آل الشيخ" ويتعهد بعدم السماح بإهانته


 كشفت أحدى الصحف اللبنانية ، عن تعهد وزير المخابرات العامة المصرية "عباس كامل" مدير مكتب قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي" ، لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ، بعدم التعرض له بالإهانة في المباريات.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية ، إن "عباس كامل" اجتمع مع تركي آل الشيخ في نيويورك ، وقدم  له وعود بعدم السماح بإهانة "آل الشيخ" في أية مباريات مقبلة وأقنعه بالتراجع عن الانسحاب من مصر طالبًا منه التهدئة بمنشوراته عبر مواقع التواصل. 

ويُذكر أن "تركي آل الشيخ" قد أعلن رسميًا مؤخرًا  انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر ، عقب تعرض جماهير الأهلي له بالسباب والشتائم خلال هتافها بأحدى مباريات النادي الأخيرة . 


وكان تركي آل الشيخ كتب في حسابه على "تويتر"، حينها : "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".


كما تواردت أنباء عن قيام شركة "صلة" الراعية للنادي الأهلي ، بفسخ التعاقد مع النادي البالغ قيمته 500 مليون دولار.

وذكرت قناة "بيراميدز" في حسابها على موقع "تويتر" أن النادي "سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن" وهم من لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، مضيفة أنه "سيجلب عقود احتراف للاعبي الفريق وعقود للعاملين بالقناة".

  

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