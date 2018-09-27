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كاتب روسي: صواريخ موسكو في سوريا معدة حصرًا لضرب "إسرائيل" عند الضرورة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 128
كاتب روسي: صواريخ موسكو في سوريا معدة حصرًا لضرب "إسرائيل" عند الضرورة


تطرق المحلل السياسي "فلاديمير شيرباكوف" إلى الوضع الحالي في سوريا عقب إعلان روسيا تزويد الجيش السوري بمنظومة الدفاع الجوي "إس 300" التي ستمكنهم من إيقاف الغارات الصهيوني  ، في مقالًا له بجريدة "نيزافيسيمايا غازيتا". 

وأشار "فلاديمير" إلى إن تلك الصواريخ معدة حصرًا لضرب الكيان الصهيوني عند الضرورة ، موضحًا أن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اعترف علنًا  بوجودٍ كبير، سواء إيراني، أو لقوات موالية لإيران، بحوزتها أسلحة هجومية قوية، لا يمكن أن تكون موجهة سوى ضد الكيان الصهيوني .

ولفت "فلاديمير" إلى أن خبراء منظمة "Bulletin of the Atomic Scientists" ، الذين عملوا على مدار سنوات عديدة على  ما يسمى بـ"ساعة يوم القيامة"، أشارو إلى إذا تم استخدام الساعة نفسها لإظهار مدى قرب دولة الاحتلال من الحرب، فإنها لن تشير الآن إلى دقيقتين، إنما إلى ثانيتين تفصلان تل أبيب عن حرب يوم غفران جديدة.

وتسأل الكاتب في مقاله ، عن أي جانب سوف تقف موسكو في حال إندلاع الحرب ، موضحًا إن المساعدة التي تتلقاها "إسرائيل" في الحرب الجديدة لكي لا تستخدم القنبلة النووية، لن تقتصر على الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، إنما وستشمل المملكة العربية السعودية وغيرها من مناوئي تعزيز مواقع إيران على المسرح العالمي .

وفي هذا الصدد، قد يشير قرار تزويد السوريين بمنظومة إس 300 إلى أن موسكو حددت مبدئيا لنفسها في أي اتجاه ستتصرف. علما بأن إيران حصلت على هذه المنظومة من قبل.

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