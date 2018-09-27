قطع المياه عن 4 مناطق بالقرنة غرب الأقصر لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مساء اليوم الخميس، 27 سبتمبر، أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات بمناطق (نجع حبشي- السيول- أبو العيني- الملاحة) التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر من الساعة 1 بعد ظهر غدٍ الجمعة حتى 8 مساءً، وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه بسبب القيام بأعمال تغيير وتجديد خط 8 بوصة أسفل الطريق السريع (الأقصر- قنا) بمنطقة نجع حبشي، وسيتم توفير سيارات مياه الشرب بالمناطق المذكورة.



في سياق متصل عادت المياه ظهر اليوم الخميس إلى مناطق "سطيح– كيمان المطاعنة– النجوع بحري" بمدينة إسنا، بعد انقطاعها لمدة 5 ساعات بسبب إجراء أعمال صيانة بعدد من شبكات المياه بالمجالس القروية.

