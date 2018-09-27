Responsive image

17º

27
سبتمبر

الخميس

26º

27
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • ليبرمان: لا يعنيني قيام دولة فلسطينية بقدر ما تعنيني المظاهرات على حدود غزة
     منذ 18 دقيقة
  • نتنياهو: النووي الإيراني يهدد الأمن القومي الإسرائيلي
     منذ 19 دقيقة
  • الأردن يندد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأقصى
     منذ 19 دقيقة
  • مجلس النواب العراقي يعلن أسماء 7 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
     منذ 25 دقيقة
  • حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" منذ الصباح
     منذ 2 ساعة
  • عباس يؤكد ضرورة تنفيذ القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:12 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

قطع المياه عن 4 مناطق بالقرنة غرب الأقصر لمدة 8 ساعات

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 165
قطع المياه عن 4 مناطق بالقرنة غرب الأقصر لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مساء اليوم الخميس، 27 سبتمبر، أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات بمناطق (نجع حبشي- السيول- أبو العيني- الملاحة) التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر من الساعة 1 بعد ظهر غدٍ الجمعة حتى 8 مساءً، وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه بسبب القيام بأعمال تغيير وتجديد خط 8 بوصة أسفل الطريق السريع (الأقصر- قنا) بمنطقة نجع حبشي، وسيتم توفير سيارات مياه الشرب بالمناطق المذكورة.


في سياق متصل عادت المياه ظهر اليوم الخميس إلى مناطق "سطيح– كيمان المطاعنة– النجوع بحري" بمدينة إسنا، بعد انقطاعها لمدة 5 ساعات بسبب إجراء أعمال صيانة بعدد من شبكات المياه بالمجالس القروية.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers