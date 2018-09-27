مجلس النواب العراقي يعلن أسماء 7 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، 27 سبتمبر، أسماء 7 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وذكر بيان للموقع الرسمي للدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي - وفقا لوكالة أنباء الإعلام العراقي - أن السيدات والسادة المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط اللازمة للترشح وفقا للجنة المشكلة بحسب الأمر النيابي هم كل من: سردار عبد الله محمود تايمز، عبد اللطيف جمال رشيد، عمر أحمد كريم البرزنجي، سروة عبد الواحد قادر إبراهيم، عبد الكريم علي عبطان الجبوري، برهم أحمد صالح قاسم، وفؤاد محمد حسين بكي.