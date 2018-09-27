الأردن يندد بالاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى بحماية الاحتلال الصهيوني





أدانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، مساء اليوم الخميس، 27 سبتمبر، بأشد العبارات، الانتهاكات الصهيونية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، خاصة اقتحامات المتطرفين المتزايدة للحرم بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني، والاعتداءات التي جرت قبل أيام ضد طواقم إدارة أوقاف القدس واعتقال عدد منهم، ورفض المملكة المطلق لهذه الإجراءات والتصرفات الاستفزازية وطالبت بوقفها فورا، وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام مسئولياتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسئولية عن نتائج هذه الاستفزازات وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك.

