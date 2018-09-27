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جاويش أوغلو: نتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أكتوبر

منذ 5 دقيقة
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جاويش أوغلو: نتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أكتوبر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الخميس، 27 سبتمبر، إن أنقرة تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، في أكتوبر المقبل، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو لصحفيين أتراك، حول الزيارة التي أجراها برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف جاويش أوغلو، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يعمل لتحديد موعد لتشكيل اللجنة الدستورية، وأوضح وزير الخارجية، أن اللجنة ستتكون من 15 شخصًا يختارها "دي ميستورا" من 3 قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة منظمات مجتمع مدني.


وأشار جاويش أوغلو إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأن تركيا تعمل للوساطة في هذا الخصوص، وتابع: "بعد حل هذه المسألة (الخلاف حول القائمة)، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل (أكتوبر) أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت.


وقررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، قبل نحو أسبوعين، تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية.

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