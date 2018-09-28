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أنباء عن وفاة الشيخ "سفر الحوالي" المعتقل بالسعودية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 151
أنباء عن وفاة الشيخ "سفر الحوالي" المعتقل بالسعودية

أعلن الحساب السعودي الشهير "معتقلي الرأي" ، عن وفاة المفكر والداعية السعودي سفر الحوالي،  المعتقل منذ أكثر من شهر، داخل محبسه  بسبب تدهور وضعه الصحي، والتقاعس في تقديم العلاج له.

ونشر "معتقلي الرأي" في تغريدة عبر "تويتر" ما قال إنها "أنباء عن وفاة الشيخ سفر الحوالي إثر تدهور شديد في صحته داخل السجن، بعد حرمانه من أية رعاية صحية منذ اللحظات الأولى لاعتقاله تعسفيا".

أضاف الحساب: "بدورنا نحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياته، ونطالبها بالكشف فورا عن مصيره".

وكان "معتقلي الرأي" قال في وقت سابق إن الحوالي نقل بإخلاء طبي إلى الرياض ولا يزال هناك".

وأشار إلى أن الشيخ الحوالي يعاني من "جلطة دماغية وكسر في الحوض وفشل كلوي".

 

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