سقوط قذائف هاون بالقرب من القنصلية الأمريكية بالبصرة



سقطت عدة قذائف هاون ، اليوم الجمعة 28 سبتمبر ، بالقرب من القنصلية الأمريكية بالبصرة .

و أكدت مصادر خاصة لفضائية العربية، سقوط 3 قذائف هاون على مطار البصرة بالعراق، القريب من القنصلية الأمريكية.