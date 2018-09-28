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سقوط قذائف هاون بالقرب من القنصلية الأمريكية بالبصرة

منذ 30 دقيقة
عدد القراءات: 70
سقوط قذائف هاون بالقرب من القنصلية الأمريكية بالبصرة


سقطت عدة قذائف هاون ، اليوم الجمعة 28 سبتمبر ، بالقرب من القنصلية الأمريكية بالبصرة .

و أكدت مصادر خاصة لفضائية العربية،   سقوط 3 قذائف هاون على مطار البصرة بالعراق، القريب من القنصلية الأمريكية.

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