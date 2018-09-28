"بن سلمان" في الكويت لبحث ملف المصالحة مع قطر

أفادت وسائل إعلام ، اليوم الجمعة 28 سبتمبر ، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيتجه السبت إلى الكويت للقاء الأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي قوله إن "الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات، وسيبحث ابن سلمان وساطة الكويت لخل خلاف المملكة مع قطر".

وجدير بالذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، أعلنوا منذ أكثر من عام قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، لاتهامها بتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران، وهو ما نفته الدوحة بشكل متكرر.



وفشلت جهود الوساطة الكويتية حتى الآن في إنهاء الأزمة.