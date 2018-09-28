Responsive image

17º

28
سبتمبر

الجمعة

26º

28
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • استشهاد ثالث فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني
     منذ 32 دقيقة
  • المتظاهرون الفلسطنيون يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح ويستولون عليها
     منذ 2 ساعة
  • استقالة رئيس البرلمان الجزائري (بوحجة) من منصبه
     منذ 2 ساعة
  • الحرس الثوري يعلن مقتل 4 مسلحين جنوب شرق البلاد
     منذ 3 ساعة
  • شيخ الأزهر: القدس لم تكن مدينة سلام إلا تحت الحكم الإسلامى
     منذ 4 ساعة
  • جواد ظريف : البرنامج النووي السري الوحيد في المنطقة عند "إسرائيل"
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:41 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:11 مساءاً


المغرب

6:50 مساءاً


العشاء

8:20 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط 26 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 112
ضبط 26 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، العديد من الحملات التموينية، مساء اليوم الجمعة، 28 سبتمبر، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 26 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز 244 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح 20 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة 88 قضية فى مجال الغش التجارى 566 قضية فى مجال (المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) (27) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers