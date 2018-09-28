ضبط 26 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، العديد من الحملات التموينية، مساء اليوم الجمعة، 28 سبتمبر، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 26 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز 244 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح 20 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة 88 قضية فى مجال الغش التجارى 566 قضية فى مجال (المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) (27) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.