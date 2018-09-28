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مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار ماسورة غاز في حلوان

منذ 7 دقيقة
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مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار ماسورة غاز في حلوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة، مساء اليوم الجمعة، 28 سبتمبر، في انفجار ماسورة غاز داخل منزل بمنطقة المشروع الأمريكي، بمدينة حلوان، وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بوقوع انفجار ماسورة غاز داخل أحد المنازل، بمنطقة المشروع الأمريكي.

 

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع شخص يدعى "عبدالله طارق عبدالله"، 60 سنة، وإصابة زوجته، ونجلهما "طارق عبدالله علي"، 28 سنة، وزوجته وأطفاله الـ3، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، وتبين إصابتهم جميعًا بحروق من الدرجة الثالثة، وجارٍ عمل المعاينة لكشف أسباب الحادث

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