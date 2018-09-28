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شهود عيان تؤكد خروج قطار الجيزة عن القضبان والسكة الحديد تنفي

منذ 3 ساعة
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شهود عيان تؤكد خروج قطار الجيزة عن القضبان والسكة الحديد تنفي

 

 

في الوقت الذي نفت هيئة السكة الحديد، خروج قطار عن القضبان بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، موضحة أن ما حدث هو سقوط عجلة من بوجى إحدى عربات قطار البضائع المحملة غلال داخل سكة حوش صوامع الغلال، بعيدا عن الخطوط الرئيسية ودون أي تلفيات بالقطار، وجار رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.

 

وقالت مصادر بأمن الجيزة: إن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء سير القطار لتفريغ حمولته بصوامع إمبابه فوجئ قائدة بخروج 4 عربات من تشكيل القطار خارج القضبان ولم تحدث ثمة إصابات، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمه لتأمين القطار بالتنسيق والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجار العمل على رفع العربات وحمولتها.

 

ويشار إلى أن، خط قطارات الصوامع خط فردي ولا توجد ثمة تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، وبسؤال قائد القطار "محمد أ ع م"، 50 سنة، ومقيم دائرة القسم أيد ما جاء بالفحص ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة، أكد شهود عيان أن حركة المرور توقفت بسبب خروج القطار عن القضبان، وسادت حالة من الذعر لدى المواطنين.

 

وكانت حركة القطارات قد توقفت بمنطقة إمبابة، بسبب خروج قطار عن القضبان، حيث كان القطار قادما من الإسكندرية محملا بالقمح، صباح اليوم الجمعة، دون أن ينتج أى إصابات، وتم إخطار الجهات المختصة، وقد تعطل القطار رقم 2479  بدائرة قسم شرطة إمبابة، وكان محملًا بالغلال وقادم من الإسكندرية لتفريغ حمولته بصوامع إمبابه، وفوجئ قائده بخروج 4 عربات من تشكيل القطار خارج القضبان، دون حدوث أى إصابات.

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