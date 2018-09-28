العبادي يأمر بالتحقيق عقب عمليات اغتيال ببغداد والبصرة

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة 28 سبتمبر ، وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات ، بالتحقيق في عمليات اغتيال واختطاف، وصفها بـ"المنظمة"،على خلفية اغتيال عارضة أزياء في العاصمة العراقية وناشطة حقوقية في البصرة جنوبي العراق، وذلك عقب المظاهرات التي شهدتها البصرة التي تطالب الحكومة الاتحادية بالكشف عن منفذي اغتيال "العلي".



ومساء أمس الخميس، اغتال مجهولون "تارة فارس"، عارضة الأزياء ووصيفة "ملكة جمال العراق" لعام 2015، وسط بغداد، وذلك بعد يومين فقط من اغتيال الناشطة الحقوقية "سعاد العلي"، في البصرة.