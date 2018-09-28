تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35 بي" بولاية كارولينا

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35 بي" من الجيل الخامس، مساء اليوم الجمعة 28 سبتمبر ، أثناء طلعة تدريبية من مطار قاعدة بوفورت في ولاية كارولاينا الجنوبية ، عقل انقطاع الاتصال بها على بعد 8 كيلومترات عن القاعدة.

ولفتت وسائل الإعلام أن الحادث يعتبر الأول من نوعه لمقاتلة من هذا الطراز الحديث والمتطور، دون وقوع ضحايا حيث ألقي قائد الطائرة بنفسه عبر قذف كرسي قائد الطائرة.

يذكر أن حريق نشب في محرك مقاتلة من طراز إف - 35 بي، في قاعدة بوفورت الجوية في تشرين الأول 2016، ما اضطر قائد الطائرة للهبوط بشكل طارئ، وتمكن من إنقاذ المقاتلة من التحطم في اللحظات الأخيرة.