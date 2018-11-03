Responsive image

15º

5
نوفمبر

الإثنين

26º

5
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الناطقة باسم الرئاسة التونسية: السبسي غير موافق على التعديل الحكومي
     منذ حوالى ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز على المشاركين في الحراك البحري الـ 15 شمال قطاع غزة
     منذ 8 ساعة
  • نجل سلمان العودة: النائب العام السعودي عبد الله المعجب الذي يشارك في التحقيق بجريمة قتل جمال خاشقجي هو نفسه الذي طالب "بالقتل تعزيرا" لوالدي
     منذ 11 ساعة
  • قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل
     منذ 11 ساعة
  • وصول الوفد الأمني المصري المسؤول عن الملف الفلسطيني الى قطاع غزة عبر حاجز ايرز
     منذ 12 ساعة
  • نائب أردوغان: لن يفلت قتلة خاشقجي من العقاب أيا كانوا
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:43 صباحاً


الشروق

6:07 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:09 مساءاً


العشاء

6:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

القوى الوطنية تدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في الضفة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 198
القوى الوطنية تدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في الضفة

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، 3 نوفمبر، لأوسع مشاركة في الفعاليات المساندة لأهالي الخان الاحمر وجبل الريسان المزرعة الغربية واعتبار يوم الجمعة القادم يوم تصعيد ميداني في كافة مناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه، ودعت القوى للاعتصام يوم الاربعاء 7/11 امام السفارة البرازيلية في رام الله الساعة الثانية عشرة ظهرا احتجاجا على قرار نقل السفارة من "تل ابيب" للقدس والتأكيد على التمسك بالقانون الدولي ورفض هذا القرار.


وطالبت القوى المؤسسات الحقوقية والانسانية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الاسرى والاسيرات امام تصاعد عمليات القمع اليومي من قبل ادارات السجون ووحداتها الخاصة والاستهتار بحياة الاسرى ضمن سياسية الاهمال الطبي المتعمد وسياسية الاعتقال الاداري واحتجاز الاطفال والاسيرات، وقالت في ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد ياسر عرفات ان الشعب ماضي على طريق القادة الاوائل ولن يتنازل عن ثوابته وحقوقه مهما غلت التضحيات، وبعد 101 على وعد بلفور المشؤوم لن يقبل الشعب بفرض الحلول الاحادية عليه مهما ازدادت المؤامرات ولن تسقط الراية حتى الانتصار والحرية والاستقلال.


وحذرت القوى من مغبة الوقوع في صفقة تهدئة تتجاوز حق الشعب في استمرار مقاومته المشروعة للاحتلال وتمهد الطريق لتمرير مخطط فصل قطاع غزة، وضرب الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي المحتلة، واكدت القوى رفضها المطلق لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال وهو ما تستفيد منه دولة الاحتلال لتجميل صورتها دوليا، مؤكدة رفضها لكل اشكال التطبيع العربي الرسمي وغير الرسمي وخصوصا من دول الخليج وهي يجب ان تتوقف فورا والبديل عنها هو تطوير حملات المقاطعة لدولة الاحتلال.
                             

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers