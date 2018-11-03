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بعد تطبيع عمان.. البحرين وتشاد على أجندة نتنياهو

منذ 2 يوم
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بعد تطبيع عمان.. البحرين وتشاد على أجندة نتنياهو

كشفت القناة العاشرة العبرية أمس، نقلا عن الكاتب والمحلل السياسي للقناة، "باراك رافيد"،  أن البحرين هي وجهة رئيس الوزراء الكيان الصهيوني  بنيامين "نتنياهو" القادمة، خاصة بعد تغريدات وزير الخارجية البحريني، "خالد بن أحمد"، على صفحته الرسمية على "تويتر"، وتأييده لـ"نتنياهو" ، وذلك عقب التطبيع مع سلطنة عمان وزيارته لها الأسبوع الماضي.
 
وأضاف "رافيد" أن رئيس الوزراء الصهيوني يحاول استغلال الأجواء الدبلوماسية الإيجابية التي خلقتها زيارته لسلطنة عمان، لإقامة علاقات علنية جديدة مع دول خليجية أخرى.

وكان بن أحمد قد كتب، قائلا: "رغم الخلاف القائم، فإنه لدى السيد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة ودور السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

وذكرت القناة العاشرة العبرية، أن نتنياهو، التقى وزير الخارجية العماني، "يوسف بن علوي بن عبدالله"، في مدينة ميونخ الألمانية، في شهر فبراير الماضي، وأنه يسعى إلى زيارة دولة خليجية إضافية، من المرجح أن تكون البحرين.

وكشفت القناة ايضا أن "وفدا صهيونيا رفيع المستوى قام خلال الأسابيع الأخيرة بزيارة إلى تشاد، تمهيدا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وذلك بعد اتصالات سرية مع تشاد تجري منذ عدة أشهر لإعادة العلاقات الثنائية، شمل اجتماعات مع مسؤولين بارزين في الحكومة التشادية، بينهم نجل الرئيس التشادي "إدريس ديبي".

وأشار "باراك رافيد"، إلى أن "بن علوي" التقى صهر الرئيس الأمريكي، "جاريد كوشنر"، ومستشاره الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، دون أن ينبس ببنت شفة معه عن لقاءاته السرية مع نتنياهو، والأمر نفسه ينطلق على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي التقى مرات عدة مع كوشنر وغيره من المسؤولين الأمريكيين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت قبل أيام عن وجود "حوار سري" يجري بين البحرين و(إسرائيل)، تمهيدا لإقامة علاقات علنية بين الطرفين"، وأن الإعلان عن إقامة علاقات علنية بين الجانبين، تدشنها زيارة مرتقبة يجريها نتنياهو إلى المنامة"، وذلك "في إطار الخطة الأمريكية لتسوية الصراع، والمعروفة باسم صفقة القرن".

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