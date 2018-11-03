روجر ووترز: الفلسطينيون لا ينعمون بحقوق والعالم لا يحرك ساكنا

أكد روجر ووترز الفنان البريطاني الشهير خلال والقائد السابق لفرقة “بينك فلويد”، خلال مؤتمر صحافي عقده في مونتيفيدو عاصمة أوروجواي ، اليوم السبت 3 نوفمبر ، أن الفلسطينيين لا ينعمون بأي حقوق فيما العالم لا يتحرك إزاء هذا الوضع. مشيرا إلي أن “الفلسطينيين حقوقهم مهضومة فيما بقية العالم لا يحرك ساكنا”.

وأضاف “لم تكن إسرائيل تنوي يوما السماح بقيام دولة فلسطينية وهي لا تملك هذه النية الآن”.



من جهة أخرى دعا الفنان الناخبين إلى عدم التصويت “للفاشيين الجدد من أمثال (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب وجايير بولسونارو” الرئيس المنتخب في البرازيل.

وقال “أتردد في الحديث عن دونالد ترامب كي لا أبدد نَفَسي على هذا الشخص الحقير”.