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قطر: نقل البرازيل سفارتها للقدس خروج عن الإجماع الدولي

منذ 2 يوم
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قطر: نقل البرازيل سفارتها للقدس خروج عن الإجماع الدولي

اعتبرت دولة قطر ، اليوم السبت 3 نوفمبر ، قرار الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو نقل سفارة بلاده من مدينة "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة، خروجاً عن الإجماع الدولي، الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة "للكيان الصهيوني".

وأكدت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، على موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت قطر بولسونارو إلى التراجع عن قراره، لأن الأمم المتحدة تمنع جميع الدول من إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

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