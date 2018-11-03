Responsive image

15º

6
نوفمبر

الثلاثاء

26º

6
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الناطقة باسم الرئاسة التونسية: السبسي غير موافق على التعديل الحكومي
     منذ 3 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز على المشاركين في الحراك البحري الـ 15 شمال قطاع غزة
     منذ 10 ساعة
  • نجل سلمان العودة: النائب العام السعودي عبد الله المعجب الذي يشارك في التحقيق بجريمة قتل جمال خاشقجي هو نفسه الذي طالب "بالقتل تعزيرا" لوالدي
     منذ 13 ساعة
  • قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل
     منذ 13 ساعة
  • وصول الوفد الأمني المصري المسؤول عن الملف الفلسطيني الى قطاع غزة عبر حاجز ايرز
     منذ 14 ساعة
  • نائب أردوغان: لن يفلت قتلة خاشقجي من العقاب أيا كانوا
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:43 صباحاً


الشروق

6:07 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:43 مساءاً


المغرب

5:09 مساءاً


العشاء

6:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة حلحول جنوب الضفة الغربية

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 239
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة حلحول جنوب الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا، من بلدة حلحول، مساء اليوم السبت، 3 نوفمبر، وأغلقت مدخل "بيت عينون" بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ببوابة حديدية، وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على دوار "عصيون" شمال الخليل اعتقلت المواطن محمود اسماعيل بشير ابو عصبة (48 عاما) اثناء عودته من عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اغلقت مدخل بيت عينون شمال شرق الخليل، ببوابة حديدية نصبتها في المكان ومنعت المواطنين من عبور الطريق المذكور، كما منعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين القاطنين في الاحياء القريبة من الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة من الوصول الى منازلهم وعرقلت دخول آخرين بحجة تأمين احتفالات مستوطنيهم بالأعياد اليهودية.


يذكر ان عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح اقتحموا بحماية جنود الاحتلال اليوم البلدة القديمة ونفذوا جولات استفزازية في اسواقها وزقاقها واعتدوا على التجار والقاطنين الامنين في محالهم ومنازلهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers