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تونس: يوم للتضامن مع الأسيرات في سجون الاحتلال

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 222
تونس: يوم للتضامن مع الأسيرات في سجون الاحتلال

نظمت جمعية نساء من أجل فلسطين بالتشارك مع جمعية قطاف المعالي وبالتنسيق مع سفارة فلسطين بتونس، مساء اليوم السبت، 3 نوفمبر، يوما احتفاليا للتضامن مع الأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني بالمركب الشبابي بحي التضامن بتونس العاصمة، وقال سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم: "نحتفل بأسيراتنا البطلات اللواتي كسرن حاجز اليأس والجهل والتقسيم، هن ثروة لا تستطيع الانسانية الدفاع عنهن، ويأتي التكريم تقديرا لدورهن النضال البطولي.

وعبر رئيس بلدية الحي رضا الشيحي، عن امله أن يتم الافراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال الاسرائيلي وأن يعشن كباقي نساء العالم، وقدمت فرقة أهل الوطن من الحي، مجموعة من الأغاني الوطنية الفلسطينية مثل: "بالواد لزرعك يا عود اللوز الاخضر"، و"وين ع رام الله"، و"يما موالي الهوى"، كما قدمت فرقة جفرا الفلسطينية مجموعة من لوحات الدبكة الفلسطينية على أنغام وطنية فلسطينية، وقدم طفلان من مدرسة ابتدائية في الحي قصيدة عابرون في الزمن العابر لمحمود درويش.
وكانت الجمعيتان أقامتا معرضا للصور حول المعتقلات الفلسطينيات في سجون وزنازين الاحتلال، وطروف الاعتقال والتحقيق والاستجواب التي يستخدمها الاحتلال من أساليب وحشية ضد المعتقلات.

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