حماس تُرحب بالقرار التونسي بمنع دخول وفد إسرائيلي

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقرار القضاء التونسي منع وفد إسرائيلي من حضور مؤتمر حول حوار الأديان.

معبرة عن تقديرها للشعب التونسي ومؤسساته التي دفعت لاستصدار ذلك القرار.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة "سامي أبو زهري"، في تغريده عبر حسابه على تويتر، حيث قال: "نُرحب بقرار المحكمة الابتدائية في تونس القاضي بمنع دخول وفد إسرائيلي للأراضي التونسية للمشاركة في مؤتمر خاص بالأديان، وتؤكد الحركة على تقديرها للشعب التونسي الأصيل ولكل المنظمات التونسية التي عملت من أجل استصدار هذا القرار".



الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أعلنت مساء أمس السبت، منع دخول أو إيواء الوفد الإسرائيلي للمشاركة في الملتقى العالمي لحوار الأديان.

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