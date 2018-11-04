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الهيئة الوطنية تعلن عن انطلاق المسير البحري الـ15 غداً الاثنين

منذ يوم
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الهيئة الوطنية تعلن عن انطلاق المسير البحري الـ15 غداً الاثنين

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الأحد، 4 نوفمبر، عن انطلاق المسير البحري الـ15 عصر غداً الاثنين من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة شمال قطاع غزة والأراضي المحتلة قرب مخيم هربيا القريب من موقع زكيم العسكري، وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم الحراك البحري خلال مؤتمر صحفي في ميناء غزة: "إن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة"، داعياً الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة غداً الاثنين في المسير البحري شمال قطاع غزة.

وأكد عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار طلال أبو ظريفة، أن الهيئة العليا لم ولن تتخلى عن هذا النضال والفعل الكفاحي لأبناء شعبنا حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت المسيرات من أجلها، وقال: "هذا الفعل الكفاحي هو رافعة نضالية عظيمة لشعبنا في مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوقنا الوطنية والإنسانية التي كفلتها كافة الأعراف والدينية والقانونية، مشيراً إلى ان الهيئة العليا والقوى الوطنية والإسلامية لن تتخلى عن هذا الشكل المهيب من أشكال النضال السلمي الذي قدم فيه شعبنا التضحيات البطولية.


وأوضح أبو ظريفة أن هناك فرق بين الأهداف المباشرة من المسيرة السلمية الشعبية والأهداف الاستراتيجية، مشدد أن الهيئة تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف دون أي شكل من أشكال المقايضة أو انصاف الحلول أو تقديم أثمان سياسية كما يُشاع، وأشار إلى أن مسيرات العودة ستتواصل وستستمر وستبقى مخيمات العودة شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى ان العالم أجمع لم ينظر إلى معاناة شعبنا لولا مسيرات العودة وكسر الحصار وما قدمه شعبنا من تضحيات كبيرة، مؤكداً أن هناك استجابة من كل الأطراف لتحقيق أهداف العودة.

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