الاحتلال يحكم بسجن مريض بالسرطان من 13 شهرا

أصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية، مساء اليوم الأحد، 4 نوفمبر، حكماً بالسجن الفعلي 13 شهرا، بحق الأسير المريض بالسرطان علي محمود حنون (22 عاماً) من سكان قلقيلية، ودفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيقل، وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت أكثر من مرة إطلاق سراح الأسير حنون، رغم معاناته من مرض سرطان الغدد اللمفاوية، وأصرّت على استمرار اعتقاله إلى أن أصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة 13 شهراً، أمضى منها حتى الآن ثمانية شهور.



وقال والد الأسير حنون، أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت نجله علي بتاريخ 12/3/2018، وكان مصاباً بسرطان الغدد اللمفاوية، وقدم للاحتلال كل التقارير الطبية التي تؤكد ذلك لكنهم أصروا على اعتقاله، واشار حنون الى قلق اسرته بشأن الحالة الصحية لابنها "بسبب ما نعرفه عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، ولإخفاء إدارة السجون للتقارير الطبي والفحوصات التي جرت في مستشفى رمبام له، وطبيعة الصورة الطبية التي اجريت له، رغم ادعاء الاحتلال بأنه لم يعد مصاباً بالمرض".