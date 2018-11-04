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الكشف عن تسهيلات جديدة للفلسطينين المسافرين عبر معبر رفح

منذ يوم
عدد القراءات: 266
الكشف عن تسهيلات جديدة للفلسطينين المسافرين عبر معبر رفح

كشف المكتب الإعلامي في معبر رفح، مساء اليوم الأحد، 4 نوفمبر، عن وجود آلية جديدة في العمل على المعبر خلال الفترة المقبلة، مما سيُساهم ذلك في تحسين أداء العمل، وأوضح مدير المكتب، بسام عبد الله، في تصريح  له أن المخابرات المصرية خلال لقائتها مع القيادة الفلسطينية وعدت بوجود تسهيلات جديدة على عمل المعبر، لافتًا إلى أنها سُتساهم في تحسين أداء عمل المعبر.


وبين أن التسهيلات ستكون بإنهاء بيات المسافرين في الصالة المصرية خلال مغادرتهم وعودتهم للقطاع، وانهاء الوقوف على الحواجز المصرية المنتشرة طوال الطريق الواصلة للمعبر، وكشف عبد الله أن تلك التحسينات سيبدأ تنفيذها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وسيشعر المواطن بإنهاء المعاناة السابقة خلال فترة السفر، وفق ما وصلهم من المخابرات المصرية.


وحول المعلومات الأخيرة المنتُشرة عن إلغاء كشوفات التنسيقات الخاصة بالمسافرين، قال عبد الله إن: "إدارة المعبر لم تتلق أي معلومات بخصوص وقف التنسيقات من قبل المخابرات المصرية.

 

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