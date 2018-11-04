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الهيئة الوطنية: جهات مشبوهة توزع تعميم منسوب لحركة فتح يسيء لمسيرات العودة

منذ يوم
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الهيئة الوطنية: جهات مشبوهة توزع تعميم منسوب لحركة فتح يسيء لمسيرات العودة

قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار، مساء اليوم الأحد، 4 نوفمبر، إنه فيما ينتظر شعبنا تحقق أهداف مسيرات العودة وكسر الحصار، وفي ظل الدور المصري المتواصل  من أجل المصالحة وإنهاء الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة ، يحاول الاحتلال وقف مسيرات العودة بأي طريقة عبر أزلامه وأياديه  القذرة، وأن جهات مشبوهة قامت بتوزيع تعميم منسوب للأخوة في حركة فتح  يسيء لمسيرات العودة وكسر الحصار ولتضحياتها من الشهداء والجرحى ولمشهدها الكفاحي.

و أوضحت أنها تواصلت مع الاخوة في حركة فتح الذين عبروا عن نفيهم واستنكارهم لهذا التعميم المزور  والمفبرك، وحذرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ، كافة المزورين والمتلاعبين بوحدة شعبنا وبمنجزاته الوطنية وفي مقدمتها مسيرات العودة ، مؤكدة أن هذه المحاولات ستفشل في احداث أي وقيعة بين مكونات المسيرات.

كما دعت الهيئة وسائل الاعلام والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والالتزام بالمسؤولية  وعدم التسرع في نشر الاخبار المفبركة والإشاعات ، والعودة لجهات الاختصاص تجنبا لأي بلبلة يسعى المزورون والكذابون لتحقيقها من خلال اخبارهم المزورة.

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