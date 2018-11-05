أزربيجان تؤكد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال

قال "إلمار محمدياروف" وزير الخارجية الأذري، "أنّ الاحتلال الأرميني لأجزاء من أذربيجان وتهجير شعبها، يقربنا من مدى المعاناة التي يكابدها الشعب الفلسطيني".



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باجتماع وزير الخارجية، حيث أكد على أن الشعب الأذري وقف في أصعب الأوقات مع الشعب الفلسطيني، نحن نتفهم معاناتكم لأنّ أراضينا تعرضت للاحتلال الأرميني، وشهدنا عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي".



واختتم "محمدياروف" تصريحاته مؤكدًا على دعم بلاده لكفاح الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، كما وعد بتقديم دعم ماليا بقيمة 5 ملايين دولار لمختلف المؤسسات والصناديق الفلسطينية، مثنيا على موقف أذربيجان الرسمي في دعم فلسطين بشأن قضية القدس.

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