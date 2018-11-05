إصابة فلسطنيين عقب قمع الاحتلال المسير البحري الـ15 شمال غزة

أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الصهيوني والعشرات بالاختناق، اليوم الاثنين 5 نوفمبر ، جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الشعبية البحري الـ15 شمال قطاع غزة.

وقد استهدافت قوات الاحتلال المشاركين في المسير البحري الـ15 في مخيم "هربيا" أو ما يعرف بمنطقة "زيكيم" على شاطئ بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي ذات السياق أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الثقيلة تجاه القوارب الـ15 المشاركة في المسير البحري، مما اضطرها إلى تغيير مسارها.

وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة أعلنت أمس عن انطلاق المسير البحري الـ15 اليوم؛ للمطالبة برفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين في غزة.

وقال المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية إن الحراك البحري غدًا ويوم الجمعة القادم سيحملان نفس العنوان "مسيراتنا مستمرة حتى رفع الحصار"، مؤكدًا ان مسيرات العودة ستتواصل حتى تحقق أهدافها.