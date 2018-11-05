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الجهاد الإسلامي: عقوبات واشنطن ضد إيران إرهاب وبلطجة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 190
الجهاد الإسلامي: عقوبات واشنطن ضد إيران إرهاب وبلطجة

أدنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اليوم الأثنين 5 نوفمبر ، في بيان لها ، بشدة، العقوبات الامريكية الظالمة بحق إيران، مؤكدة أن الإدارة الامريكية تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتمارس دور البلطجي في موقفها من الجمهورية الاسلامية.

وقالت الحركة "إن تعاقب القرارات الأمريكية العدائية ضد القضية الفلسطينية تارة وضد الشعوب العربية والإسلاميّة تارة أخرى يعزز من قناعة الشعب الفلسطيني بأن أمريكيا هي التي تعيث فسادا في العالم بدون أي رادع.

واكد أن الدعم الامريكي لإرهاب للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني إلا امتداد للطغيان الأمريكي الفظ ضد شعوب العالم".

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