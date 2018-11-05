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الاحتلال يعتقل طفلاً بعد استدعائه في الخليل

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 238
الاحتلال يعتقل طفلاً بعد استدعائه في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء اليوم الاثنين 5 نوفمبر ، طفلاً فلسطينياً بعد استدعائه لمخابراتها في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلاً منزل عائلة الطفل خطاب وحيد حمدي أبو مارية (15 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمته طلب استدعاء لمخابراتها.

وأضاف "بعد مراجعة الطفل مقر مخابرات الاحتلال في مستوطنة كفار عتصيون قبيل ظهر اليوم والانتظار عدة ساعات والتحقيق معه، أبلغ ضابط المخابرات الصهيوني أهله عبر الهاتف أنه معتقل".

وكان الاحتلال أفرج عن الطفل المذكور قبل أسبوعين بعد قضاء شهرًا ونصفًا معتقلا، ودفعه غرامة مالية مقدارها 2000 شيكل.

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