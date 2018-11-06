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الاحتلال يعتزم رفع وتيرة اقتحام نواب "الكنيست" للمسجد الأقصى

منذ 7 ساعة
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الاحتلال يعتزم رفع وتيرة اقتحام نواب "الكنيست" للمسجد الأقصى

أعلنت القناة الصهيونية السابعة اليوم الثلاثاء، أن قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة  قدّم توصيات لزيادة وتيرة اقتحام نواب الكنيست للمسجد الأقصى.

جاء حسب شرطة الاحتلال التي قالت: "لا توجد أحداث غير اعتيادية في الأقصى، ولا معلومات استخباراتية عن أحداث متوقعة، وإن استمرت الحالة على ما هي عليه يمكن السماح لأعضاء الكنيست اقتحام الأقصى دون شروط.
الجدير بالذكر  أن رئيس حكومة الاحتلال كان قد اصدر قرارًا في  سبتمبر 2015 يمنع أعضاء الكنيست والوزراء من اقتحام الأقصى، وفي يوليو الماضي سمح لهم الاقتحام مرّة كل ثلاثة أشهر.

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