قطر تقدم مساعدات عاجلة لـ 50 ألف أسرة بغزة

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ، تقديم مساعدة نقدية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار، لـ50 ألف أسرة في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة محمد العمادي، في بيان "من المقرر أن تتم عملية صرف المساعدة النقدية خلال الأيام القليلة المقبلة بإجمالي 5 ملايين دولار، عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع".

وأضاف أن "المساعدات (موجهة) لكافة الأسر التي تمت عملية اختيارها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، وضمن معايير دقيقة".

واشار العمادي إلى أن هذه المساعدة لسكان غزة "تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وبعد أيام من تقديم المنحة القطرية المقدرة بـ10 ملايين دولار شهرياً، لتزويد القطاع بالوقود لحل مشكلة الكهرباء بالتنسيق مع الأمم المتحدة".