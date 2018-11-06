حماس: الانجاز الذي تحقق ثمرة من ثمار مسيرات العودة و كسر الحصار

أكدت حركة حماس بأن ، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ، أي انجازات تتحقق على الارض فلسطين هي ثمرة من ثمار مسيرات العودة و كسر الحصار التي انخرط فيها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي ، "بهذا يكون شعبنا فرض معادلة جديدة في مسار النضال الفلسطيني لاسترداد حقوقه".

بدوره أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن المشاورات والتفاهمات مع أطراف عدّة أحرزت تقدّمًا في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة دون تقديم أي أثمان سياسية.

وشدّد القانوع مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار أقرب من أي وقت مضى لتحقيق كامل أهدافها، مشيرًا إلى أن الحصار على غزة بدأ يترنح أمام صمود شعبنا.