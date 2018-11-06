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الاحتلال يخطر باقتلاع أشجار زيتون الفلسطنيين في الأغوار

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 307
الاحتلال يخطر باقتلاع أشجار زيتون الفلسطنيين في الأغوار

أخطرت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ، مزارعين من منطقة بردلة بالأغوار الشمالية بقلع أشجار زيتونهم ، التي تقع قرب منازل المواطنين الفلسطنيين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن "أشجار الزيتون المخطرة بالقلع مزروعة منذ أكثر من 15 عاما، وهو ما يعني سياسات عنصرية من الاحتلال تحاك يوميا تهدف إلى تقويض المواطن الفلسطيني في الأغوار، وحصر السكان في اماكن صغيرة، والاستيلاء على أملاكهم.


وشدد على أن ما يقترفه الاحتلال هو سياسة واضحة لمنع تمدد الفلسطينيين خارج قراهم، وعدم الأخذ بالحسبان زيادة أعداد السكان، ومنع إقامة مخططات تفصيلية للقرى في الأغوار وزيادة مساحة المخطط الصهيوني.

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