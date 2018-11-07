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وقفه أمام سفارة البرازيل في رام الله احتجاجا علي نقل سفارتها للقدس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 102
وقفه أمام سفارة البرازيل في رام الله احتجاجا علي نقل سفارتها للقدس

نظّم عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر، وقفة أمام سفارة دولة البرازيل في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، مطالبين الرئيس المنتخب جاير بولسونارو، بعدم نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، رافعين لافتات تؤكد على التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال عصام أبو بكر، منسق لجنة القوى الفلسطينية في مدينة رام الله، إن الرئيس البرازيلي المنتخب "مطالب بمراجعة وعده الانتخابي وتصريحاته بشأن نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس".

وأضاف أبو بكر: " البرازيل كانت دوما مناصرة للقضية الفلسطينية، وعليها التمسك بالقانون الدولي".

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