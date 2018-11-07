استشهاد الصياد الفلسطيني الثالث برصاص البحرية المصرية أثناء كسب رزقه

استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية المصرية جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر ، اثناء كسب رزقه من الصيد ، ليصبح الصياد الفلسطيني الثاني الذي يقتل برصاص البحرية المصرية منذ بداية العام الجاري، والثالث منذ عام 2015.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في ، إن الصياد مصطفى خضر أبو عودة (32 عاما)، قد قتل في عرض بحر رفح جنوبي القطاع.

فيما أفاد مسؤول "لجان الصيادين" في غزة، زكريا بكر لوكالة "معا" الفلسطينية، بأن "الصياد عودة من مخيم الشاطئ استشهد برصاص زورق مصري في بحر رفح، بعد أن أصيب بعيارين ناريين في الصدر والبطن.

ونقل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار برفح، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته متأثرا بإصابته الخطيرة".

وأبو عودة هو الصياد الفلسطيني الثاني الذي يقتل برصاص البحرية المصرية منذ بداية العام الجاري، والثالث منذ عام 2015، حيث سجل مقتل الصياد عبد الله زيدان في يناير 2018، والصياد فراس مقداد في الخامس من نوفمبر 2015.

ويضطر الصيادون الفلسطينيون إلى الاقتراب من المياه المصرية والصيد في محيطها نظرا لاستهدافهم المستمر من قبل البحرية الإسرائيلية.