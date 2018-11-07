رغم إصابته "أيقونة غزة" يؤكد على مقاومة الصهاينه

أكد الشاب الفلسطيني عائد أبو عمرو، الملقب على منصات التواصل الاجتماعي بـ"أيقونة المقاومة"، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر ، على مواصلة مقاومته السلمية للاحتلال ومشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم إصابته البالغة.

وأوضح أبو عمرو الذي اعتاد" المشاركة "عاري الصدر" في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، منذ انطلاقها نهاية مارس الماضي ، أن إصابته لم تحطم إرادته في مواصلة مقاومته السلمية، وأن الاحتلال لن ينال من عزيمته ، مؤكدا على العودة للمشاركة بالمسيرات عقب تعافيه.

وأصيب أبو عمرو (22 عامًا) ، أول أمس الأثنين ، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في ساقه، أثناء مشاركته في المسير البحري على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وكانت صورة أبو عمرو ، التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي ، في 22 أكتوبر الماضي ، والتي كان يمسك العلم الفلسطيني بيده اليمنى ويؤرجح مقلاعًا باليد الأخرى ، قد حظيت بمشاركة واسعة عربيا ودوليا. حيث قارن نشطاء بين صورة الشاب وبين لوحة "الحرية يقودها الشعب" الشهيرة والتي تمثل رمز الحرية في الثورة الفرنسية.



وأضاف أن جنود الاحتلال حاولوا إطلاق النار عليه أكثر من مرة، وتمكنوا في النهاية من إصابته بشكل متعمد، ربما بسبب الانتشار الواسع لصورته على الإنترنت في جميع انحاء العالم، والتي تشبه لوحة "الحرية يقودها الشعب" التي تؤرخ للثورة الفرنسية.

واشار أبو عمرو أن "الاحتلال لا يعرف معنى الإنسانية ولا المسيرات السلمية التي انطلقت لرفع الحصار وعودة الفلسطينيين لأراضيهم المحتلة كي يعيشوا بكرامة على ترابها ، وأن كل ما يمارسونه على الحدود بشكل سلمي هو أنهم يحاربون بالحجر والعلم لكن الاحتلال يتعسف في انتهاكاته".