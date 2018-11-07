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الصيادين: تعليق العمل بالصيد في بحر غزة احتجاجا على استشهاد الصياد أبو عودة

منذ 6 ساعة
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الصيادين: تعليق العمل بالصيد في بحر غزة احتجاجا على استشهاد الصياد أبو عودة

أعلن نقيب الصيادين نزار عياش، مساء اليوم الإربعاء، 7 نوفمبر، عن تعليق العمل بالصيد في بحر غزة، صباح غدٍ الخميس، وحتى صباح الجمعة، احتجاجًا على استشهاد صياد برصاص مجهول المصدر قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، وقال عيّاش، قررنا في نقابة الصيادين إيقاف عملية الصيد في بحر غزة منذ صباح غد الخميس، وحتى صباح الجمعة، احتجاجا على استشهاد الصياد مصطفى خضر أبو عودة (30 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ، أثناء عمله في بحر مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان بوقت سابق اليوم، استشهاد أبو عودة، (32 عاما) في بحر مدينة رفح، دون أن تشر إلى أي تفاصيل أخرى، وذكرت مصادر محلية أنَّ الصياد عودة لم يقترب من المياه المصرية، وكان يزاول مهنة الصيد في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة.

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