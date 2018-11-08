التجمع الوطني المسيحي: "تخفيف الحصار عن غزة إنجاز مسيرات العودة"

رحب ديمتري دلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي والقيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح، بإجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة عدم تدفيع سكان القطاع ثمن أي خلاف سياسي فلسطيني.



وقال دلياني في حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن إعلان إجراءات التخفيف من حصار قطاع غزة هو إنجاز لمسيرات العودة، مؤكدا على دعم التيار الإصلاحي في حركة فتح لجهود كسر الحصار عن قطاع غزة.



وعلّق دلياني على تصريحات عزام الأحمد الرافضة لتخفيف الحصار عن غزة قائلا: "لا أستطيع فهم أن يأتي شخص ينتمي لفتح منذ عقود ويؤيد حصار أطفال غزة ويقطع الدواء عنهم"، مضيفا: "نحن في فتح لم نتعلم هذا ونحن نقول أن فلسطين أكبر من فتح هكذا كانت وهكذا ستظل".



وتابع دلياني: "أن هذه التصريحات لا تمثل أبناء حركة فتح الذين يُعاقبون أيضا من السلطة، ويُعانون من العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة وموجهة ضد أبناء فتح".



ودعا دلياني الى التفريق بين "حركة فتح" وبين السلطة، مؤكدا أن العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة لا تُمثل حركة فتح.



وطالب السلطة بالعمل الفوري على إنهاء مأساة قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتجنيب الفلسطينيين أي ثمن نتيجة الخلاف السياسي.

وأعلنت وزارات فلسطينية إطلاق سلسلة من المشاريع المختلفة التي تهدف الى التخفيف من حصار قطاع غزة ضمن إحدى ثمرات مسيرات

العودة وكسر الحصار، في الوقت الذي تعارض فيه السلطة أية إجراءات تهدف لرفع الحصار عن غزة، وتواصل فرض عقوباتها على القطاع.

وكان عزام الأحمد عضو مركزية فتح، قد تحدث عن محاولات حركته والسلطة لعرقة إدخال أموال المنحة القطرية لغزة وإدخال المساعدات للقطاع.

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نقلاً عن شهاب