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الأسرى: الاحتلال اعتقل 511 فلسطينيا خلال أكتوبر الماضي

منذ 7 دقيقة
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الأسرى: الاحتلال اعتقل 511 فلسطينيا خلال أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال 511 فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أكتوبر 2018، من بينهم 74 طفلًا، و15 من النساء، وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان "نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شئون الأسرى والمحرّرين"؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 91 مواطنًا من مدينة القدس، و61 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، و75 مواطنًا من محافظة الخليل، و44 مواطنًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 26 مواطنًا، فيما اعتقلت 45 مواطنًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 100 مواطنًا، واعتقلت 28 مواطنًا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 10 مواطنين، فيما اعتقلت 9 من محافظة سلفيت، واعتقلت 10 من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 12 مواطنًا من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 أكتوبر 2018 نحو 6 آلاف، منهم 52 سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 270 طفلًا، وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 73 أمرا إداريا، من بينها 42 أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلًا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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