إنفلونزا الخنازير تقتل 12 شخص في غزة



أكدت جهات طبية رسمية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، 8 نوفمبر، وجود حالات إصابة بفيروس "H1N1" أو "إنفلونزا الخنازير"، نتج عنه عدد من حالات الوفاة، وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، فإن الكشف والمتابعة لدى الجهات الطبية أثبتت وجود الفيروس لدى 12 حالة وفاة على أقصى تقدير، توفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج عن أمراض مزمنة خاصة في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السن والشيخوخة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع جميع الحالات المصابة.



وقالت الشبكة، إن "H1N1" من أنواع الفيروسات الموسمية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ سنوات وهي لا تختلف من حيث الأعراض عن الإصابة بفيروسات الإنفلونزا الأخرى إلا في بعض الأعراض البسيطة، وأوضحت أن وزارة الصحة في قطاع غزة، ستصدر نشرة تفصيلية توضيحية حول تفاصيل الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.

وأشارت إلى أنه في ظل الواقع الذي تمر به وزارة الصحة جراء الحصار المفروض على القطاع، فإن مخازنها تخلو من الأدوية ذات الفعالية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدا دواء "تاميفلو"، مؤكدة وجود مساعي كبيرة لتوفيره بالتواصل مع جهات عديدة.