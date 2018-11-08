Responsive image

8
نوفمبر

الخميس

26º

8
نوفمبر

الخميس

خبر عاجل

شهيد واصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المغازي وسط القطاع

 خبر عاجل
  • شهيد واصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المغازي وسط القطاع
     منذ دقيقة
  • عاجل | مقتل 5 جنود من الجيش المصري في هجومين بالعريش والشيخ زويد شمالي #سيناء
     منذ حوالى ساعة
  • وزراء نداء تونس يقدمون استقالاتهم من الحزب بعدما خيرهم الرئيس السبسي بين الحكومة والحزب
     منذ 2 ساعة
  • ترامب: سأعلن عن موقف صارم من مقتل خاشقجي الأسبوع المقبل
     منذ 20 ساعة
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي خلال المواجهات في بلدة عوريف
     منذ يوم
  • خالد البطش: مسيرات العودة مستمرة وما يتحقق من بعض التسهيلات هو بفضل تضحيات شعبنا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:44 صباحاً


الشروق

6:08 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:08 مساءاً


العشاء

6:38 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إنفلونزا الخنازير تقتل 12 شخص في غزة

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 149
إنفلونزا الخنازير تقتل 12 شخص في غزة


أكدت جهات طبية رسمية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، 8 نوفمبر، وجود حالات إصابة بفيروس "H1N1" أو "إنفلونزا الخنازير"، نتج عنه عدد من حالات الوفاة، وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، فإن الكشف والمتابعة لدى الجهات الطبية أثبتت وجود الفيروس لدى 12 حالة وفاة على أقصى تقدير، توفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج عن أمراض مزمنة خاصة في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السن والشيخوخة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع جميع الحالات المصابة.


وقالت الشبكة، إن "H1N1" من أنواع الفيروسات الموسمية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ سنوات وهي لا تختلف من حيث الأعراض عن الإصابة بفيروسات الإنفلونزا الأخرى إلا في بعض الأعراض البسيطة، وأوضحت أن وزارة الصحة في قطاع غزة، ستصدر نشرة تفصيلية توضيحية حول تفاصيل الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.

 

وأشارت إلى أنه في ظل الواقع الذي تمر به وزارة الصحة جراء الحصار المفروض على القطاع، فإن مخازنها تخلو من الأدوية ذات الفعالية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدا دواء "تاميفلو"، مؤكدة وجود مساعي كبيرة لتوفيره بالتواصل مع جهات عديدة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers