السعودية تحرم نحو 3 ملايين فلسطيني من الحج والعمرة بالتطبيع مع الكيان الصهيونى

أكد موقع “ميدل ايست آي” البريطاني ، اليوم الخميس 8 نوفمبر ، إن الرياض ترفض منح تأشيرات لما يقرب من 3 ملايين فلسطيني من الحج والعمرة ، الموجودين في الأردن ولبنان وفلسطين ، وذلك بالتنسيق مع الكيان الصهيونى.

وذكر أنها تمنع أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني من السفر بجوازات سفر أردنية مؤقتة لأداء الحج الإسلامي في مكة المكرمة.

واعتبر الموقع أن هذا الإجراء جزء من سياسة المملكة العربية السعودية الجديدة لوقف إصدار التأشيرات للحج والعمرة للفلسطينيين في الأردن ولبنان وفلسطين ، والذين يحملون وثائق سفر مؤقتة صادرة عن الأردن أو لبنان – السياسة التي أصبحت سارية في 12 سبتمبر.

ويؤثر هذا التحرك السعودي على 2.94 مليون فلسطيني في جميع أنحاء هذه الدول، الذين لا يستطيعون الوصول إلى أي وثيقة سفر أخرى تسمح لهم بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية، حيث يسافر ملايين المسلمين كل عام للحج إلى المدن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.