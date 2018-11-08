Responsive image

8
نوفمبر

الخميس

26º

8
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • شهيد واصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المغازي وسط القطاع
     منذ 2 ساعة
  • عاجل | مقتل 5 جنود من الجيش المصري في هجومين بالعريش والشيخ زويد شمالي #سيناء
     منذ 4 ساعة
  • وزراء نداء تونس يقدمون استقالاتهم من الحزب بعدما خيرهم الرئيس السبسي بين الحكومة والحزب
     منذ 5 ساعة
  • ترامب: سأعلن عن موقف صارم من مقتل خاشقجي الأسبوع المقبل
     منذ 22 ساعة
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي خلال المواجهات في بلدة عوريف
     منذ يوم
  • خالد البطش: مسيرات العودة مستمرة وما يتحقق من بعض التسهيلات هو بفضل تضحيات شعبنا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:44 صباحاً


الشروق

6:08 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:42 مساءاً


المغرب

5:08 مساءاً


العشاء

6:38 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

السعودية تحرم نحو 3 ملايين فلسطيني من الحج والعمرة بالتطبيع مع الكيان الصهيونى

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 191
السعودية تحرم نحو 3 ملايين فلسطيني من الحج والعمرة بالتطبيع مع الكيان الصهيونى

أكد موقع “ميدل ايست آي” البريطاني ، اليوم الخميس 8 نوفمبر ، إن الرياض ترفض منح تأشيرات لما يقرب من 3 ملايين فلسطيني من الحج والعمرة ، الموجودين في الأردن ولبنان  وفلسطين ، وذلك بالتنسيق مع الكيان الصهيونى.

وذكر أنها تمنع أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني من السفر بجوازات سفر أردنية مؤقتة لأداء الحج الإسلامي في مكة المكرمة.

واعتبر الموقع أن هذا الإجراء جزء من سياسة المملكة العربية السعودية الجديدة لوقف إصدار التأشيرات للحج والعمرة للفلسطينيين في الأردن ولبنان وفلسطين ، والذين يحملون وثائق سفر مؤقتة صادرة عن الأردن أو لبنان – السياسة التي أصبحت سارية في 12 سبتمبر.

ويؤثر هذا التحرك السعودي على 2.94 مليون فلسطيني في جميع أنحاء هذه الدول، الذين لا يستطيعون الوصول إلى أي وثيقة سفر أخرى تسمح لهم بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية، حيث يسافر ملايين المسلمين كل عام للحج إلى المدن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers