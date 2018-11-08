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إصابة موظف ببلدية البيرة إثر اعتداء جنود الاحتلال

منذ 10 دقيقة
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إصابة موظف ببلدية البيرة إثر اعتداء جنود الاحتلال

أصيب موظف بلدية البيرة عبد الله حمايل، بجروح متوسطة، مساء اليوم الخميس، 8 نوفمبر، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بعد إنزاله من مركبته، وأنزل الجنود الشاب حمايل، وهو على رأس عمله، يقوم بإيصال العمال إلى مواقعهم من مركبته، واقتادوه نحو مستوطنة "مخماس" المقامة على أراضي قرية مخماس شرقي البيرة.

 

وخلال عدة ساعات من الاحتجاز، انهال جنود الاحتلال بالضرب المبرح والسحل على الشاب حمايل، وبعد أن أصيب بجروح، ألقوه في الشارع، وأجبروه على العودة إلى البيرة، وأصيب موظف بلدية البيرة حمايل بكسور وجروح في أنحاء عدة من جسده، جراء الاعتداء الوحشي الذي مارسه عليه جيش الاحتلال.

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