الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة "المسيرة مستمرة"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الخميس، 8 نوفمبر، جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة الواسعة في جمعة " المسيرة مستمرة " تاكيدا علي استمرارها و الحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك،وأن المنجزات البسيطة التي تحققت غير كافية لكنها خطوة على طريق الالف ميل، وصولا لتحقيق اهداف تلك المسيرات فلن تنخدع جماهيرنا باي تخفيف واهي للحصار وعلينا كسر الحصار مهما كلف الثمن, مؤكدة على اهمية الحفاظ على سلمية وشعبية المسيرات وادواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني.

و دعت المشاركين لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة علي قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين، مشيرة الى ان الرسالة الاهم غدا هي احتشاد الجماهير وربطها السلمي والشعبي، كما حذرت الهيئة الاحتلال من مغبة قتل المتظاهرين السلميين او الاعتداء على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار، وأكدت الهيئة على تقديرها للدور المصري المتواصل لانجاز الوحدة وكسر الحصار، داعية الرئيس ابومازن إلى عقد جلسة طارئة لبحث التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.