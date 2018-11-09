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حماس: ‏جماهير غزة تخرج اليوم في مسيرات العودة بعزيمة أقوي

منذ حوالى ساعة
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حماس: ‏جماهير غزة تخرج اليوم في مسيرات العودة بعزيمة أقوي

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم الجمعة 9 نوفمبر ، إن الجماهير في قطاع غزة سيخرجون في مسيرات العودة في جمعة (#المسيرة_مستمر) بإرادة أكبر وعزيمة أقوي.

واضاف في تصريح نشره على صفحته على فيس بوك:" تخرج جماهير شعبنا اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار ، لإكمال نضالها لتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأوضح أن الجماهير ستخرج بإرادة أكبر وعزيمة أمضى لتنفذ قرارها الجمعي بكسر الحصار،  والاصرار على العيش بحرية وكرامة مع تمسكها بثوابتها، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن".

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