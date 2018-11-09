Responsive image

9
نوفمبر

الجمعة

26º

9
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • 17 قتيلا على الأقل في هجمات انتحارية على فندق بمقديشو
     منذ 38 دقيقة
  • اعتقالات واصابات خلال قمع الاحتلال للمصلين غرب رام الله
     منذ حوالى ساعة
  • إصابة العشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية
     منذ حوالى ساعة
  • إصابات مواطنين بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة"
     منذ حوالى ساعة
  • رويترز: إطلاق نار كثيف أعقب الانفجار في العاصمة الصومالية مقديشو
     منذ 2 ساعة
  • شهيد واصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المغازي وسط القطاع
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

الأسكندرية

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:45 مساءاً


المغرب

5:10 مساءاً


العشاء

6:40 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إصابات مواطنين بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة"

منذ 22 دقيقة
عدد القراءات: 87
إصابات مواطنين بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة"

أصيب عدد من المتظاهرين السلميين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مسيرات العودة، مساء اليوم الجمعة، 9 نوفمبر، وأن آلاف الجماهير شاركت في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، وبدأت الجماهير، بالتوافد نحو مخيمات "العودة" المُقامة عصر اليوم، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" السلمية.


وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على الجمعة الـ33 للتظاهرات السلمية، اسم "المسيرة مستمرة"، ودعت الهيئة، في بيان لها اليوم، الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات بمخيمات العودة على حدود غزة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.


وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "الجماهير الفلسطينية تخرج في مسيرات اليوم بإرادة أكبر وعزيمة أمضى لتنفذ قرارها الجمعي بكسر الحصار عن غزة، وأضاف في بيان صحفي، أن "الجماهير تخرج لإكمال نضالها لتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار".


وشدّد قاسم على أن "هذه الجماهير مصرّة على العيش بحرية وكرامة مع تمسكها بثوابتها، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن، ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers