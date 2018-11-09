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إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الصهيوني غرب رام الله

منذ 2 ساعة
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إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الصهيوني غرب رام الله

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، 9 نوفمبر، خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة من وسط القرية، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.


وشارك في المسيرة نشطاء سلام إسرائيليين ووفد ياباني، ومتضامنون أجانب، وجاءت إحياء للذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووفاء للقدس وتنديدا بما تسمى "صفقة القرن"، ورفع المشاركون علم فلسطين، في المسيرة وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية للوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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