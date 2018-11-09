Responsive image

9
نوفمبر

الجمعة

26º

9
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • 17 قتيلا على الأقل في هجمات انتحارية على فندق بمقديشو
     منذ 2 ساعة
  • اعتقالات واصابات خلال قمع الاحتلال للمصلين غرب رام الله
     منذ 2 ساعة
  • إصابة العشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية
     منذ 2 ساعة
  • إصابات مواطنين بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة"
     منذ 2 ساعة
  • رويترز: إطلاق نار كثيف أعقب الانفجار في العاصمة الصومالية مقديشو
     منذ 3 ساعة
  • شهيد واصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المغازي وسط القطاع
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

الأسكندرية

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:45 مساءاً


المغرب

5:10 مساءاً


العشاء

6:40 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اعتقالات واصابات خلال قمع الاحتلال للمصلين غرب رام الله

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 124
اعتقالات واصابات خلال قمع الاحتلال للمصلين غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، 9 نوفمبر، ثلاثة مواطنين، واصابت العشرات، خلال قمعها المشاركين في صلاة الجمعة في جبل الريسان، المهدد بالمصادرة ويقع على أراضي أكثر من قرية من قرى غرب رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال فارس ناصر مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وخطيب الجمعة الشيخ ناجح طعم الله، ومحمد منظوم.

 

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل الريسان، المقام على أراضي راس كركر وكفر نعمة والجانية، واصيب مسعف من جمعية الهلال الأحمر بشظايا الزجاج، بعد استهداف سيارة الاسعاف بشكل مباشر برصاص معدني، ولم يكد المصلون ينهون صلاة الجمعة، حتى أمطرهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام، ثم اعتدى الجنود على المصلين بالضرب، فاعتقلوا ٣ منهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers