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الحية: مسيرات العودة ستستمر رغم ما حققته من ثمرات على الصعيد السياسي

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 204
الحية: مسيرات العودة ستستمر رغم ما حققته من ثمرات على الصعيد السياسي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، مساء اليوم الجمعة، 9 نوفمبر، أن مسيرات العودة ستستمر رغم ما حققته من ثمرات على الصعيد السياسي وكسر الحصار، وقال الحية في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق غزة:" نرى اليوم ثمار هذه المسيرات على طريق كسر الحصار عن غزة، إضافة لما حققته من إنجازات وأهداف وطنية في البعد السياسي.


وأضاف، أن هذه المسيرات ستبقى مستمرة كعمل وطني كفاحي جهادي شعبي، ونحن كشعب من يغير ويبدل في أداوتها بما يحقق مصالح الشعب، وأشار إلى أن رغم هذه الثمار التي جلبتها مسيرات العودة، إلا أننا ننتظر المزيد، لتنفذ كل التفاهمات التي جرت مع الأشقاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة كوسطاء يشرفون على هذه التفاهمات.

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